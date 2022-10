Enric Mas klopt Tadej Pogacar bergop: "Dat geeft veel voldoening"

Enric Mas won de Ronde van Emilia door op de slotklim Tadej Pogacar te lossen. Mas was na afloop in de wolken.

Na afloop van de Ronde van Emilia was Enric Mas niet verrast. "Na de Vuelta had ik enkele goede trainingen afgewerkt", vertelde Mas via Movistar. "Zo wist ik dat ik in goede conditie was. In de Coppa Agostoni had ik het koud. Dus daar was het Alejandro Valverde die moest meestrijden voor de overwinning, maar hier in Emilia was het mijn beurt. Het geeft veel voldoening om Tadej Pogacar te kloppen op een aankomst bergop. We weten allemaal hoe sterk hij is."

Voor Mas was het de 1e zege in anderhalf jaar en eerder dit seizoen had hij het moeilijk. "Het was een moeilijk jaar en viel verschillende keren", ging Mas verder. "Daardoor had ik minder vertrouwen. Gelukkig kon ik na de Tour mezelf resetten. Sindsdien zijn mijn vertrouwen en goede benen terug."

Mas rijdt ook nog de Ronde van Lombardije en zal na zijn zege in Emilia een van de favorieten zijn: "Lombardije is nog altijd 60 km langer. In Emilia was het een andere wedstrijd. Ook past een klassieker als Lombardije beter bij Valverde."