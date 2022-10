Philippe Gilbert laconiek na laatste koers in België: "Na twintig jaar op dit niveau te rijden kan ik goed met emoties om"

Philippe Gilbert heeft zijn laatste koers in België gereden. Wie achteraf veel emoties bij hem had verwacht, kwam bedrogen uit.

Gilbert reageerde voor de tv-camera's op het verloop van zijn laatste Binche-Chimay-Binche. "Het ging er stevig aan toe op de lokale omloop. Ik zat in een goede situatie, tot Laporte en Tiller wegreden. We kwamen telkens op slechts enkele seconden. Spijtig dat ze voorop bleven, maar ik heb de finale gereden die ik wilde rijden. Het is beter om alert te koersen", aldus de man die nog een zesde plek in de einduitslag liet optekenen.

OVATIE VOOR EVENEPOEL

Deze editie van Binche-Chimay-Binche draaide uiteraard vooral om de beleving. "Er was veel volk, dat is mooi. Evenepoel kreeg ook een mooie ovatie toen hij over de streep reed. Wat nu? Recuperen, want Parijs-Bourgues komt er al snel aan. Ik heb deze week een koers om de twee dagen: dat is een goed ritme."

De interviewers probeerden nog wat emoties bij Gilbert te ontlokken, maar die staat ook in de laatste dagen van zijn carrière stevig met zijn voeten op de grond en bleef er ietwat laconiek onder. "Na twintig jaar op dit niveau te rijden kan ik wel goed met de emoties om."