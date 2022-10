Voormalig wereldkampioene en winnares Ronde van Vlaanderen stelt pensioen jaartje uit

De Italiaanse zou normaal gezien na dit seizoen op pensioen gaan, maar komt daar nu op terug.

Marta Bastianelli (35) rijdt sinds dit seizoen bij UAE Team ADQ en werd in 2007 wereldkampioene op de weg. Daarnaast won ze in 2018 Gent-Wevelgem en in 2019 de Ronde van Vlaanderen.

"Ik wil mijn carrière graag afsluiten met nog een grote ronde en een overwinning, dan zullen we met het team de laatste stap in mijn carrière bepalen. Ik ben erg blij om door te gaan met het team. We hebben samen besloten dat ik met mijn ervaring ook in een extra seizoen een bijdrage kan zijn aan de jonge en nieuwe rensters”, zegt ze bij VeloNews.

“Voor het laatste hoofdstuk van mijn carrière zal ik zoals altijd mijn best doen en opnieuw winnen”, zegt Bastianelli ook nog. Na 2023 gaat ze normaal gezien dus echt op pensioen.