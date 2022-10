Arkéa-Samsic verlengt contract van Élie Gesbert en drie andere Fransen

Arké-Samsic heeft vier contractverlengingen aangekondigd.

Vooral de verlenging van Élie Gesbert (27) is nieuws. Gesbert rijdt al sinds het begin van het team voor de ploeg en doet dat ook volgend jaar nog. Gesbert is van Bretoense afkomst en ook de ploeg is daar gevestigd. Het overtuigde hem om te blijven.

"Drie jaar geleden sprak het team de ambitie uit om deel uit te maken van de WorldTour. Verlengen is een mooie manier om ons gemeenschappelijke verhaal voort te zetten en te beginnen aan dit nieuwe hoofdstuk". Normaal gezien wordt de ploeg volgend jaar een World Tour team.

De Franse klimmer heeft twee profoverwinningen met een rit in de Ronde van de Limousin in 2017 en een rit in de Ronde van de Algarve in 2021.

Naast Gesbert verlengde Arkéa-Samsic ook de contracten van Laurent Pichon, Alan Riou (25) en Thibault Guernalec (25). Ook deze drie renners zijn van Bretonse afkomst. Pichon is intussen 36 en werd dit jaar nog achtste in Parijs-Roubaix.