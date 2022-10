Laatste Belgische ploegen klaar met selectie Lombardije: Intermarché met Bakelants, Lotto met Wellens

De selectie van Quick-Step en Alpecin-Deceuninck was al gekend, ook de andere Belgische ploegen hebben hun huiswerk voor de Ronde van Lombardije af.

Een wedstrijd met een geschiedenis met enkele Belgen betrokken bij zware valpartijen. Zo was er die van Jan Bakelants in 2017. De winnaar van de slotrit in de Ronde van Wallonië tekent toch weer present voor de editie van 2022 in de Ronde van Lombardije, nadat hij ook al de voorgaande Italiaanse koersen reed.

Jan Bakelants, Quinten Hermans en Lauren Huys vormen met hun drieën de Belgische afvaardiging bij Intermarché-Wanty-Gobert. De ploeg wordt in Lombardije verder nog aangevuld met de Italianen Petilli, Pozzovivo en Rota en de Est Taaramäe.

Bij de selectie van Lotto Soudal herkennen we Tim Wellens als blikvanger. Wellens maakte onlangs zijn terugkeer in koers in de Tre Valli Varesine. Andere Belgen in de ploeg zijn Maxim Van Gils, Harm Vanhoucke en Viktor Verschaeve. De Deen Andreas Kron is ook iemand met het potentieel om ver te geraken.