Stilaan spanning in Ganna-kamp: "Hij hoopte dat zijn intentie om iets speciaal te doen meer gewaardeerd zou worden"

De spanning stijgt in het Ganna-kamp. Zaterdag wil hij een nieuw werelduurrecord rijden. Waardering voor de timing van die poging is er niet overal in Italië.

Zijn ploegleider Dario Coni schetste eerdere deze week bij Tuttobiciweb de aanloop naar de werelduurrecordpoging. "Na het testen van de materialen en de nieuwste technologische ontwikkelingen van de fiets, die vooral betrekking hadden op de wielen, heeft hij een korte simulatie op tempo gedaan. Het resultaat daarvan lag in de lijn van onze verwachtingen."

Voor de omkadering van Ganna is het zaak om op alles voorbereid te zijn. "We hebben verschillende scenario's voor het tempo dat gereden moet worden. We zullen pas de dag zelf kiezen voor welk tempo we gaan omdat de weersomtandigheden van grote invloed zijn. Op basis van de atmosferische druk en de dichtheid van de lucht zullen we beslissen."

GEEN ALTERNATIEVEN OP KALENDER

In Italië was er heel wat te doen over het feit dat de werelduurrecordpoging op dezelfde dag als de Ronde van Lombardjie plaatsvindt. "Hij vindt de negatieve opmerkingen jammer, want gezien de kalender waren er geen alternatieven. Hij hoopte dat zijn intentie om iets speciaal te doen, in plaats van op vakantie te gaan, meer gewaardeerd zou worden."