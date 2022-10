Zdeněk Štybar rijdt dit weekend crossen in Slowakije als voorbereiding op Wereldbeker in Tábor

Štybar (36) duikt voor het eerst dit seizoen het veld in.

Binche-Chimay-Binche was de laatste koers op de weg voor Zdeněk Štybar in het shirt van Quick-Step Alpha Vinyl. Vanaf dit weekend gaat hij weer crossen, dat meldt Wielerflits.

Štybar wil zich in zijn Slowakije voorbereiden op de Wereldbekercross van Tábor in zijn thuisland Tsjechië op zondag 23 oktober. Štybar zou zaterdag starten in de Grand Prix Dohnany 1 en zondag in de Grand Prix Dohnany 2. Dat zijn crossen van het C2-niveau.

Er rijden vooral Slowaken mee in die crossen, maar bijvoorbeeld ook de Belgen Ward Huybs (Baloise Trek Lions) en Seppe Rombouts (RB Zelfbouw) staan aan de start.

Het WK veldrijden in Oostende was de laatste keer dat Štybar het veld in dook. De Tsjech wil graag deelnemen aan het WK veldrijden in 2024 in Tábor, de plek waar hij in 2010 ook wereldkampioen werd.