Philippe Gilbert juicht nog een laatste keer en hangt zijn fiets definitief aan de haak op 'zijn' Cauberg

De carrière van Philippe Gilbert zit er op.

Na zijn laatste officiële wegkoers in Parijs-Tours heeft Philippe Gilbert op een speciaal evenement in Valkenburg genaamd "Phil's Last Ride" echt afscheid genomen van de fiets.. Op en rond de Cauberg won Gilbert vier keer de Amstel Gold Race.

Ondanks de felle regen kwamen er toch heel wat fans opdagen. Logischerwijze kwam Gilbert als eerste over de streep. Fabio Jakobsen werd tweede, de Waalse opvolger van Gilbert bij Lotto-Soudal, Arnaud De Lie werd derde.

Wat Gilbert na zijn carrière gaat doen is nog niet duidelijk. Hij werd al zeker niet de nieuwe CEO van Lotto-Soudal en ook voor een rol als ploegleider vindt hij het nog te vroeg.