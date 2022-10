Ivan Sosa wint de laatste wedstrijd van het jaar: "Na een moeilijk seizoen 2022 goed afgesloten"

Ivan Sosa is de eindwinnaar van de Ronde van Langkawi, de laatste koers in 2022. "Het was niet gemakkelijk", vertelde hij na de wedstrijd.

Het seizoen 2022 eindigde met de Ronde van Langkawi. Er volgen nog enkele criteriums, maar het was de laatste wedstrijd op de UCI-kalender. Ivan Sosa was de eindlaureaat in Maleisië.

"Ze maakten het ons niet gemakkelijk", vertelde Sosa na afloop van de wedstrijd. "Maar we hebben 2022 op de best mogelijke manier afgesloten en ik won mijn 2e rittenkoers van het jaar." Sosa won in het voorjaar al de Ronde van Asturië.

"Het was een moeilijk seizoen, maar de zege in Langkawi heeft me veel energie gegeven. Eerst zal ik wel even herstellen en dan ga ik me focussen op het volgende seizoen", besloot Sosa.