Mikkel Honoré heeft zijn contract ontbonden: deze renners gingen hem al voor

Het was opvallend nieuws eerder op de dag. Mikkel Honoré deed zijn contract niet uit en in onderling overleg ontobnden hij en Quick Step-Alpha Vinyl zijn contract. Dat was nog op een propere manier. Maar in het verleden zijn er al andere gevallen geweest, waar ze met messen tegenover elkaar stonden.

Een dag voor Mikkel Honoré deed Ruben Guerreiro hetzelfde. In onderling overleg verliet hij zijn team en ging hij naar een andere werkgever. De Portugees verliet EF Education-EasyPost en ging naar Movistar. Een jaar eerder gebeurde hetzelfde met Ilan Van Wilder. Vanaf de zomer van 2021 leefde hij in conflict met zijn ploeg Team DSM. Het kwam zelfs tot een rechtszaak. Uiteindelijk schoot Patrick Lefevere ter hulp en alle partijen kwamen tot een akkoord. Van Wilder ging naar Quick Step-Alpha Vinyl. Van Wilder was niet de enige die dat bij DSM deed. Eerder gingen Marc Hirschi, Michael Matthews, Tom Dumoulin, Marcel Kittel, Edward Theuns en Tiesj Benoot hem al voor. De een met al meer discussie dan de andere. Ook Tom Boonen deed het. Hij was zelfs een van de pioniers, want in 2002 was dat zo goed als ongezien. Na zijn 3e plaats in Parijs-Roubaix had US Postal gezegd dat ze zijn tweejarig contract zouden herzien, maar daar kwam niets meer van in huis. Het leidde tot een sneller vertrek bij de Amerikanen en Boonen ging naar de ploeg van Lefevere. Een van de bekendste recente voorbeelden is Wout Van Aert. Hij verbrak zelfs eenzijdig zijn contract bij Verandas Willems-Crelan. Van Aert ging naar Jumbo-Visma en dat leidde tot heel wat discussies en getouwtrek. Het kwam tot heel wat gerechtsprocedures, waarvan een deel nog altijd lopende zijn.