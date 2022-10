Van op de huwelijksreis: Remco Evenepoel wenst kersverse echtgenote gelukkige verjaardag

Op hun huwelijksreis kunnen Remco Evenepoel en zijn kersverse echtgenote de verjaardag van die laatste vieren.

Remco Evenepoel en Oumi Rayane zijn na hun trouwfeest op huwelijksreis vertrokken. Ze doen eerst de Malediven en dan Dubai aan. Ondertussen hebben de wielrenner en zijn vrouw nog een reden extra om te vieren: de verjaardag van Oumi.

'HAPPY BDAY'

Op sociale media circuleert een bericht van Remco Evenepoel aan zijn echtgenote, met een foto van haar in het zwembad bij. "Happy bday, amourtje", staat erbij geschreven, met natuurlijk ook een hartje daarbij. Mooi dat ze dat op vakantie kunnen vieren.

Het is op allerlei van manieren volop genieten voor Remco en Oumi in de laatste maanden van 2022. Na hun huwelijk woonden ze nog de verkiezing van de Kristallen Fiets bij. Die trofee ging naar Remco Evenepoel en inmiddels is hij ook verkozen tot Flandrien van het Jaar.