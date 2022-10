Arnaud Démare is zijn vaste lead-out in 2023 kwijt: "Het wordt een uitdaging"

Arnaud Démare zal het in 2023 met een andere lead-out moeten doen. Zijn vaste pionnen in de sprinttrein zijn naar een ander team.

"Toen ik hoorde dat Jacopo Guarnieri (Lotto Soudal) en Ramon Sinkeldam (B&B Hotels-KTM) naar een andere ploeg gingen, was het een ware teleurstelling", vertelde Arnaud Démare aan Cyclingnews. "Maar ik blijf een atleet en zal me dus moeten aanpassen. We hebben nog altijd Miles Scotson en Ignatas Konovalovas en er zijn ook enkele jongeren die erbij komen."

Démare was in 2022 succesvol met zijn sprinttrein. Hij won 7 koersen, waarvan 3 ritten in de Giro. Ook pakte hij daar het puntenklassement mee.

De jonge renners weten dus wat hen te doen staat. Ze komen uit het opleidingsteam van Groupama-FDJ. "Dat is de visie van de ploeg en ik respecteer die", ging Démare verder. "We zullen zien hoe het de 1e maanden uitpakt. Hopelijk leren ze snel. Het wordt een uitdaging, maar zonder Guarnieri en Sinkeldam heb ik geen andere keuze dan het te aanvaarden."