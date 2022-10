Intermarché-Wanty-Gobert verandert in 2023 van naam. Circus keert terug als titelsponser.

In 2020 was Circus van Ardent Group al eens titelsponsor. Na 3 jaar keren ze terug en worden ze weer titelsponsor van het Waalse team. De ploeg zal Intermarché-Circus-Gobert gaan heten.

Het was in de Dôme van Charleroi dat het nieuws bekend geraakte. Circus maakt deel uit van de Ardent Group die ook op andere manieren meer bij het team zal betrokken zijn.

Zo is er al sinds 2021 de Ardent Group Cycling Academy. Ardent Group zal die Academy nieuw leven inblazen door talrijke wielerclubs die bij de Waalse federatie aangesloten zijn, te ondersteunen. Ook komt er een opleidingsteam op continentaal niveau. Kévin Van Melsen die net gestopt is, zal in het team de leiding hebben. Circus zal de naamsponsor zijn.