Deelname van Mathieu van der Poel aan mountainbiken op Olympische Spelen nu al in gevaar

Het zou wel eens kunnen dat Mathieu van der Poel in Parijs in 2024 geen revanche kan nemen voor de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio.

In Tokio stond Nederland met twee mannen aan de start van het mountainbiken. Van der Poel moest toen opgeven na de zware tuimeling aan het ondertussen beruchte plankje. Omdat Van der Poel en Milan Vader dit jaar nauwelijks op de mountainbike reden heeft Nederland ook geen UCI-punten verzameld en die zijn noodzakelijk om in Parijs deel te nemen. Van de vierde plaats tuimelt Nederland naar de dertigste stek op de landenranking in het mountainbiken bij de mannen. Slechts de eerste negentien landen krijgen startbewijzen voor de Olympische Spelen.