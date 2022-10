'Belgische veldrijdster verlaat haar team en rijdt zondag al in nieuwe uitrusting'

De Belgische reed nog maar één cross dit seizoen.

In de Kermiscross in Ardooie eindigde Alicia Franck op de achtste plaats, de cross die ze vorig jaar nog won. Het is voorlopig haar enigste cross dit seizoen en het zou ook de laatste kunnen geweest zijn voor haar team Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini.

Want Franck zou getekend hebben bij De Ceuster-Bonache, dat meldt Wielerflits. Dat is de ploeg van onder meer twee andere Belgische veldrijdsters, Laura Verdonschot en Ellen Van Loy.

Het contract van Franck liep normaal gezien tot eind dit jaar, maar ze zou komende zondag al te zien zijn in haar nieuwe uitrusting in de Wereldbeker in Maasmechelen.