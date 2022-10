Jonas Vingegaard heeft meer nieuws over de Tour van 2023

Merijn Zeeman vertelde aan VeloNews dat het nog niet zeker is dat Jonas Vingegaard in 2023 zou rijden. Hij moest het idee van Vingaard nog horen.

Vorige week was er plots wat te doen om de uitspraken van Merijn Zeeman, de sportief manager bij Jumbo-Visma, bij VeloNews. Het stond nog niet vast dat hij de Tour in 2023 zou rijden. De Giro zou een optie zijn, maar er stond nog niets vast. Zeeman moest nog het idee van Vingegaard horen.

Een week later gaf Vingegaard een interview aan Cyclingnews. Daarin sprak hij over die uitspraken. "Er zijn nog geen knopen doorgehakt, maar het idee is er wel om opnieuw de Tour te rijden", aldus de Deen. "Ik zou verrast zijn moest dat niet het plan zijn."

Vingegaard beseft wel wat hem te wachten staat. "Als titelverdediger is het altijd moeilijk om opnieuw te winnen, maar ik graag de uitdaging aan", ging hij verder. "Het hoort er gewoon bij. Ik heb nu de ervaring hoe het is om de Tour te winnen. Ik weet dat ik op mezelf moet focussen, zodat ik zo goed mogelijk aan de start kan staan."