Jonge Italiaan 2 jaar langer bij Astana: "De beste keuze"

De jonge Italiaan Samuele Battistella blijft nog wat langer bij Astana. Hij verlengde met 2 jaar.

Samuele Battistella zit al 2 seizoenen bij Astana. Hij wisselde pech met goede resultaten af. Uiteindelijk zag hij zijn contract met 2 jaar verlengd.

"Ik ben er zeker van dat het voor mij en mijn carrière de beste keuze was om te verlengen", aldus Battistella. "In mijn 1e seizoenen bij Astana deed ik al heel wat ervaring op en verbeterde ik veel. Maar langs de andere kant heb ik nog steeds het gevoel dat ik nog verder kan geraken."

Battistella won bij Astana in 2021 de Veneto Classic. In 2022 was hij er enkele keren kortbij. In een rit in de Vuelta eindigde hij eens 6e en werd hij 2 keer 2e.