Tadej Pogacar heeft advies voor Remco Evenepoel over de Tour

Tadej Pogacar was in gesprek met Het Nieuwsblad. Daarin had hij advies voor Remco Evenepoel.

Het is nog niet duidelijk wat Remco Evenepoel volgend jaar zal doen. Rijdt hij de Giro of rijdt hij de Tour. Die beslissing zal nog genomen worden en ze gaan niets overhaasten. Tadej Pogacar heeft er zo zijn mening over. Evenepoel moet volgens Pogacar zijn eigen verhaal schrijven en zijn programma opstellen. Zo liet hij weten aan Het Nieuwsblad. Pogacar weet dat hij Evenepoel niet kan zeggen dat hij naar de Tour moet komen, want het is Evenepoels beslissing. Evenepoel is wereldkampioen en Pogacar vertelde dat hij Evenepoel een van de beste renners vindt. Moest Pogacar wereldkampioen zijn, zou hij sowieso naar de Tour gaan.