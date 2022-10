🎥 Sanne Cant verstopt regenboogbandjes wat in Ruddervoorde, Nederlandse wijst haar daar op

Sanne Cant werd drie keer wereldkampioen en heeft daarom ook regenboogbandjes op haar mouwen.

De erelijst van Sanne Cant in het veldrijden is indrukkend met onder drie wereldtitels en dertien Belgische titels. Door die wereldtitels mag Cant nog altijd met regenboogbandjes op haar trui rijden.

Die waren tijdens de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde niet zo goed zichtbaar. De Nederlandse Inge van der Heijden wees haar daar op en trok de bandjes zelf mooi strak. Het sein voor Cant om ook de andere mooi goed te trekken.

Cant eindigde uiteindelijk als zevende in Ruddervoorde op 2'19" van winnares Denise Betsema.