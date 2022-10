Ex-renner van Bingoal-Pauwels Sauces WB zoekt een nieuwe ploeg en schakelt de sociale media in

Het contract van Tom Wirtgen werd niet verlengd. Hij zoekt nog altijd een nieuw contract en schakelt daarvoor de sociale media in.

"Op dit moment heb ik nog altijd geen contract voor volgend jaar", schreef Tom Wirtgen op Twitter. "Wees vrij om dit te retweeten om me zo te helpen."

Na 4 jaar werd het contract van Wirtgen bij Bingoal-Pauwels Sauces niet verlengd. Daarvoor was hij al een half jaar stagiair bij het Belgische ProTeam.

Wirtgen reed vooralsnog in zijn carrière geen opvallende uitslagen. Hij werd in 2019eens 4e in de proloog van de Ronde van Oostenrijk. In 2021 werd hij 3e in een rit in de Ronde van Portugal.