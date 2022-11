Het jaar van de Tourmalet: de vrouwen trekken in 2023 niet enkel in de Tour naar de legendarische berg

De eerste Tour de France Femmes was een belangrijke stap in de vrouwenkoers. Dat de Tourmalet volgend jaar aan bod komt in het vrouwenwielrennen, is dat ook.

Want hoe meer het vrouwenpeloton langs de absoluut iconische beklimmingen met een rijke geschiedenis, hoe meer de Tour de France Femmes de allure krijgt van wat de Tour zo groots maakt. Het parcours voor de Tour de France Femmes van volgend jaar werd eerder al voorgesteld: de enige bergrit eindigt boven op de Tourmalet. Deze col duikt ook nog op in een andere wedstrijd, zo blijkt nu. Het is uitgelekt dat ook de zesde etappe in de Vuelta voor vrouwen gaat eindigen op de Tourmalet. In twee varianten van wat bij de mannen de grote ronden zijn, zullen de beste rensters dus over de Tourmalet moeten klauteren. In die zesde Vueltarit zullen overigens nog andere bekende beklimmingen als de Portallet en de Aubisque worden aangedaan. De finish boven op de Tourmalet moet nadien de kers op de taart worden.