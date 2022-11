Thomas Dekker vrijuit: "Als ik nooit gepakt was op doping, had ik waarschijnlijk nooit iets in mijn leven veranderd"

Thomas Dekker haalt de media voor zijn nieuw boek 'Koersen Op Geluk'. Vrijuit spreken over doping hoort ook bij die media-optredens.

De voormalige wielrenner ging bij NPO1 langs voor de podcast Nooit Meer Slapen en had het over de reden waarom hij doping ging gebruiken. "Succes, altijd maar meer willen... Of ik er spijt van heb? Nee, ik heb nergens spijt van. Ik kan wel heel mooi gaan zeggen dat ik dingen anders had willen doen, maar daar denk ik nu wel iets meer over na. Misschien ben ik wel helemaal niet geschikt voor topsport, met mijn karaktereigenschappen."

ARROGANTIE

In elk geval heeft de Nederlander er als mens wel uit geleerd; "'Ik ben in die jaren niet de leukste versie van mezelf geweest. Niet naar mezelf, maar ook niet naar mijn omgeving. Er was een bepaalde arrogantie. Als ik nooit gepakt was op doping, had ik waarschijnlijk nooit iets in mijn leven veranderd. Soms moet er echt iets traumatisch gebeuren, voordat je iets aan jezelf gaat veranderen."

Dekker onthult ook dat hij in de donkerste momenten in zijn leven suïcidale gedachten had. "Dat is best wel verdrietig, maar die heel zware deken die over mij hing, is nu vaak weg."