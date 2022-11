Enric Mas na tweede plaats in de Vuelta: "Ik had Remco Evenepoel meer pijn kunnen doen"

Enric Mas werd dit jaar al voor de derde keer tweede in de Vuelta.

Net als in 2018 en 2021 werd Enric Mas tweede in de Vuelta. Dit keer was Remco Evenepoel iets beter dan hem. En toch denkt de Spanjaard dat het anders had kunnen lopen.

Evenepoel was gevallen in rit twaalf en de dagen nadien volgden er aankomsten boven op de Sierra de la Pandera en Sierra Nevada. Daar pakte Mas 20 en 36 seconden terug op Evenepoel. Dat hadden er ook meer kunnen zijn denkt hij.

"Op Sierra de la Pandera en Sierra Nevada had ik meer tijd kunnen winnen op Evenepoel. Vooral op Sierra de la Pandera had het beter gekund. Daar maakte ik de fout om meteen te reageren op een aanval van Roglic en blies ik mezelf een beetje op", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Aan de slag met daalcoach

De laatste dagen was Mas niet goed genoeg om nog iets te proberen. Hij lijkt wel stilaan verlost van zijn daalangst die in de Tour goed zichtbaar was, wat het gevolg was van drie valpartijen in de Dauphiné. "Plots was ik bang om bergaf te rijden. Ik heb nadien veel sessies bij de psycholoog gedaan en ben met een daalcoach aan de slag gegaan. Ik heb de indruk dat ik er bijna vanaf ben."