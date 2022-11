Jonas Vingegaard over de Tour 2023: "Het parcours van 2022 past beter bij me dan dat van 2023"

Jonas Vingegaard is in 2023 de titelverdediger voor de Tour de France. Maar bij de voorstelling van het parcours was hij niet aanwezig.

Bij het Spaanse AS reageerde Jonas Vingegaard over het Tourparcours: "Het is een zwaar parcours. Misschien past het parcours van 2022 me beter, maar die van 2023 vind ik ook goed, vooral ritten zoals die met de Col de la Loze. Er zitten weer heel wat moeilijke ritten tussen, ook veel uitdagende ritten. Ik denk dat we op de langere klimmen voordeel kunnen halen. Het is alleszins interessant."

Het is nog altijd niet zeker of Vingegaard in 2023 zijn titel effectief zal verdedigen. "Ik wil terugkeren naar de Tour en vechten om opnieuw te winnen", ging hij verder. "Ik hoop toch dat ik mijn titel kan verdedigen, want we moeten nog altijd bespreken wat we volgend jaar gaan doen. De doelen voor iedereen moeten nog uitgestippeld worden."