Seizoensdebuut Peter Sagan in 2023 bekend

Het programma van Peter Sagan voor 2023 begint vorm te krijgen. Zo is bekendgemaakt waar hij het seizoen zou beginnen.

Peter Sagan zal in 2023 het seizoen in de Ronde van San Juan starten. Dat maakte de organisatie van de Argentijnse rittenkoers bekend. Ze deelden mee dat TotalEnergies aan de start zal staan en verklapten in één adem ook het nieuws over Sagan erbij.

In het verleden reed Sagan al eens de Ronde van San Juan. In 2019 eindigde hij 50e. Een jaar later stond hij 47e in het eindklassement. Hij reed in totaal 10 keer in de top 10 van een rit. Zijn beste rituitslag was een 2e plaats in rit 4 in 2019 en de slotrit in 2020.