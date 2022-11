Geraint Thomas verrast over de Tour de France van 2022: "Hun houding veranderde plots"

Geraint Thomas eindigde op het podium van de Tour van 2022. Bij Cyclingnews verraste hij met een uitspraak over zijn rol.

In de Tour van 2022 eindigde Geraint Thomas 3e, maar een jaar eerder was hij pas als 41e geëindigd. Daardoor was zijn rol anders in 2022. "Ik had vooral een helpende rol", vertelde hij aan Cyclingnews. "Voor de Tour werd er alleen maar gesproken over de andere kopmannen. Er werd nooit gesproken dat ik een beschermde rol kreeg. Dat hun houding zo plots veranderde, verraste mij."

Daardoor is er iets veranderd voor Thomas: "Ik denk dat je je realiseert dat het ook een bedrijf is. Je bent niet altijd beste vrienden met het management. Ik ga nog altijd met ze om, want er is nog altijd een werkrelatie met ze. Je beseft gewoon dat er soms een groot verschil tussen persoonlijk en zakelijk zit."