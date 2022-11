Argentijn schakelt extra hulp in en vindt een nieuwe profploeg via ... Twitter

Drone Hopper-Androni Giocattoli besliste om vanwege financiële problemen een doorstart op continentaal niveau te maken. Eduardo Sepulveda wou profrenner blijven en ging op zoek naar een nieuwe ploeg.

"Mijn manager Moreno Nicoletti zocht naar mogelijkheden", vertelde Sepulveda aan Relevo. "Er waren positieve gesprekken, maar er kwamen geen aanbiedingen binnen. Daarom besloot ik om zelf ook te zoeken." Dat resulteerde in een oproep op Twitter.

Hi! 🙋

I am looking for a team for next year. Cycling is my passion. I still have a lot of kilometers on my legs, and I am very motivated!

Here a good memory from this season 🙌⬇️

RT please 🔄 😁🤞 pic.twitter.com/n6kJGBmvHL