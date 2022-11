Jürgen Roelandts geeft meer duidelijkheid over zijn rol bij Movistar

Het nieuws was woensdag een grote verrassing: Jürgen Roelandts wordt ploegleider bij Movistar. De 1e Belg ooit.

Jürgen Roelandts denkt dat hij tussen de mannen- en vrouwenploeg van Movistar zal switchen. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Het vrouwenteam willen ze naar een hoger niveau tillen.

Wat de concrete plannen met Roelandts zullen zijn, is nog niet bekend. Later op de week volgt er nog een teammeeting, waarin de ploeg meer details over zijn rol zal geven. Daarna volgt een stage in december en zal er nog verder over Roelandts' rol gesproken worden.

Ook vertelde Roelandts hoe hij in contact met Movistar was gekomen. Hij reed zijn laatste 2 jaar bij de Spaanse ploeg. Daarna hield hij contact met de staf. In de Tour van dit jaar was Roelandts 2 weken vipchauffeur voor Lotto Soudal. Daar kwam hij enkele personen van Movistar tegen en zij vroegen of hij interesse had in een job als ploegleider en zo was de bal aan het rollen gegaan.