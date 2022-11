Primož Roglič over verkeersveiligheid: "Goede scholing is essentieel voor wederzijds respect"

De Sloveen heeft zich uitgesproken voor meer verkeersveiligheid.

Naar aanleiding van het BeKING-criterium in Monaco liet de Sloveen nog eens van zich horen. Vorig jaar was hij de eerste winnaar van het criterium in Monaco. Het criterium wil ook iets minder belichte thema's in het wielrennen belichten.

"Ik ben erg gevoelig voor projecten die verband houden met goede doelen. Zelf heb ik ook een stichting op mijn naam die zich inzet voor het helpen van de minderbedeelden", zegt de Sloveen in een persbericht.

"Het is essentieel om het goede voorbeeld te geven. Het allereerste dat kinderen moeten leren, is het naleven van de verkeersregels en het tonen van wederzijds respect naar elkaar. Goede educatie is crucialer dan ooit. Kinderen zijn de toekomst en we moeten goed voor hen zorgen."