Voor Herygers mag ook rentrée van Van Aert nu komen: "Daar naar uitkijken als kind dat op Sinterklaas zit te wachten"

Van der Poel heeft zijn rentreé gemaakt in het veld en ook die van Van Aert is nakende. Herygers kan dat alleen maar toejuichen. Zondag crosst Van Aert p het strand van Sint-Anneke.

Bij Sporza kaart Paul Herygers nog na over het voorbije veldritweekend met crossen in Kortrijk en Hulst, maar het was toch vooral vooruitkijken. Komende zondag zal ook Van Aert zich weer aan de start van een veldrit melden. "Daar word je zelfs vrolijk van. Dat is daar naar uitkijken als een kind dat op Sinterklaas zit te wachten."

Voor Herygers hoeft Van Aert wel niet meteen de pannen van het dak te rijden. "Ik zou toch niet te hard van stapel lopen. Het is een begin en het einde is nog ver weg. Wie ga je daarmee plezieren om er meteen in te vliegen?" Vorig seizoen reed de Belgische kampioen in Boom de concurrentie wel meteen op minuten. "In Boom is daar meer ruimte voor."

UIT DE KLEM GERAKEN

Herygers verwacht dat deze keer dus niet. "In Antwerpen houd ik mijn hart vast. Er zijn maar een paar sporen die zo belangrijk zijn en die er toedoen, of die deur gaat dicht. Van der Poel is in Hulst uit de klem geraakt, op een mooie manier. Of dat twee keer na mekaar kan en ook Wout van Aert dan meekan, dat zou straf zijn. Maar het kan allemaal, we spreken natuurlijk over Wout van Aert."