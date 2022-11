🎥 Superprestige in Boom blikt terug op de moddereditie van 2021

Zaterdag is het de Superprestige in Boom. Een jaar eerder was het spektakel alom.

Een jaar geleden was het in De Schorre in Boom een echte moddereditie. Het was modder, modder, modder en nog eens modder. Het zorgde voor heel wat spektakel.

Bij de mannen was er een echte onemanshow van Wout Van Aert. Dat was toen zijn 1e cross van het seizoen. Ook dit seizoen keer hij in Boom terug in het veld. Lucinda Brand won dan weer bij de vrouwen. De organisatie blikte nog eens terug op de spectaculaire editie van 2021.