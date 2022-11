'Topman Nationale Loterij weg uit de raad van bestuur van Lotto Soudal'

Een topman van de Nationale Loterij maakt geen deel meer uit van de raad van bestuur van Lotto Soudal. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

In 2013 werd Jannie Haek gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij. Daardoor had hij heel wat invloed in de raad van bestuur van Captains of Cycling, de BVBA achter Lotto Soudal.

Volgens Het Laatste Nieuws kwam daar enkele weken geleden een einde aan. Lotto Dstny, zoals de ploeg van 2023 zal heten, zou vanaf 2023 vol inzetten op hoogtestages. Dat terwijl Haek de stempel heeft om old school te zijn. Dat zorgde soms voor een stroeve samenwerking bij de verdere modernisering van de ploeg.

De raad van bestuur zal bestaan uit voorzitter Roger Malevé, Olivier Alsteens en Bénédicte Lobelle van de nationale loterij en Joris Van Rymenant en Joachim Lauwers van Dstny. Daar zullen nog 2 onafhankelijken en de nieuwe CEO van de ploeg bijkomen. Die CEO is er nog niet, maar begin december zou er meer nieuws komen.