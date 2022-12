OFFICIEEL: ASO breekt met de traditie en de Tour de France komt voor de 1e keer niet aan in Parijs

ASO heeft de geruchten bevestigd. De Tour zal in 2024 niet in Parijs eindigen.

Er waren al enkele maanden geruchten. In 2024 zou de Tour de France niet in Parijs, maar wel in Nice aankomen. Dat komt door de Olympische Spelen die 5 dagen na de Tour in Parijs van start gaan.

ASO bevestigde de geruchten. De Tour zal in Nice toekomen en ze zullen met nog een traditie breken, want voor het eerst sinds 1989 zal de Tour met een tijdrit eindigen. Toen reed Greg Lemond Laurent Fignon in extremis nog uit het geel en won hij de Tour met 8 seconden.

💛 #TDF2024: a finish @VilledeNice 💛



After 110 editions concluded near or in Paris, the Tour de France will finish far from Paris for the first time in 2024 with stage 21 in Nice on July 21. pic.twitter.com/QkyRbAPpmz — Tour de France™ (@LeTour) December 1, 2022

⏱ 35 years after Greg LeMond stripped Laurent Fignon of the Yellow Jersey by eight seconds, a time trial will decide the title among the contenders! 💛#TDF2024 pic.twitter.com/cwOrINt9cm December 1, 2022

Ook gaf de ASO al meer info over de voorlaatste etappe. Die wordt in het hinterland van Nice verreden. Vergelijkbaar met de slotetappe van Parijs-Nice, waar de renners nog heel wat cols moeten beklimmen.

🤩 The riders will be on the region's roads on Staruday, 20 July. They are all aware that the @VilledeNice backcountry lends itself to action-packed races almost systematically on the final stage of #ParisNice. There could be opportunities just until the very end!#TDF2024 pic.twitter.com/yhxXqAflXj — Tour de France™ (@LeTour) December 1, 2022

Voor 2025 is het al zeker dat Parijs weer de aankomst zal zijn. "Dan vieren we 50 jaar aankomst op de Champs-Elysées", aldus Tourbaas Christian Prudhomme.