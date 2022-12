Wout Van Aert blikt vooruit op het voorjaar: "Ik zie dit drieluik zeker zitten"

Wout Van Aert is al bezig met het komende voorjaar. Al staat er nog niets vast.

Zaterdag duikt Wout Van Aert in Boom terug het veld in. Een dag later volgt Antwerpen. Zijn crossseizoen moet dus nog beginnen, maar hij denkt al verder. Met Wielerflits besprak hij het voorjaar. Afgelopen seizoen reed hij de Omloop Het Nieuwsblad, om vervolgens via Parijs-Nice en Milaan-San Remo naar de kasseiklassiekers te gaan.

"Omdat ik dit jaar het WK in Hoogerheide rijdt, zal mijn voorbereding richting het voorjaar zeker anders zijn", aldus Van Aert. "We zullen de zaken anders moeten doen. Een terugkeer naar de Italiaanse klassiekers zie ik zeker zitten. Het drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo speelt zeker al in mijn hoofd."

"Ik heb de Strade Bianche afgelopen jaar zeker gemist", ging Van Aert verder. "Ik hou van de Italiaanse voorjaarskoersen. Zo vind ik de Tirreno-Adriatico een van de mooiere rittenkoersen van het jaar. Al geldt dat ook voor Parijs-Nice."