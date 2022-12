Tom Pidcock kijkt terug op wegseizoen: "Heb een aantal goede resultaten behaald, maar 2021 was veel beter"

De Brit won de Touretappe naar Alpe d'Huez, verder kon hij niet feestvieren.

Tom Pidcock (23) reed dit jaar zijn tweede seizoen op de weg bij INEOS Grenadiers. In 2021 won hij de Brabantse Pijl en eindigde hij in de top zes van Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl en het WK.

In 2022 was het heel wat minder voor Pidcock op de weg, al werd hij wel derde in Dwars door Vlaanderen en vijfde in de Brabantse Pijl. En hij won natuurlijk boven op Alpe d'Huez in de Tour. Toch is de Brit niet tevreden over 2022.

"In 2022 gingen er te veel dingen fout. Op een gegeven moment werd ik erg ziek. Het had dus veel beter kunnen zijn. Om op mijn allerbest te zijn, heb ik nood aan een vlotte aanloop naar een koers, met goede resultaten die mij vertrouwen geven en met goede trainingen", zegt hij bij Cycling Weekly Magazine.

Ondertussen is Pidcock weer actief in het veld en werd hij al tweede in Overijse en won hij in Kortrijk. Afgelopen zondag in Hulst moest Pidcock in opgeven met een gebroken achterwiel.