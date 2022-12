Marc Soler blikt tevreden terug op zijn 1e seizoen bij UAE: "Maar de Tour pikt nog altijd"

Marc Soler heeft zijn 1e seizoen bij Team UAE Emirates erop zitten. Hij blikte tevreden terug.

7 jaar reed Marc Soler voor Movistar en dan verliet hij de Spaanse formatie voor Team UAE Emirates. "Ik had verandering nodig", vertelde hij aan het Spaanse Marca. "Ze konden me overhalen en ik ben uiteindelijk heel blij dat ik die keuze gemaakt had, want ik heb dit jaar op een hoog niveau gepresteerd."

Soler werd 7 in de Ronde van het Baskenland en 15e in de Tirreno-Adriatico. In de Vuelta won hij een rit en eindigde hij in nog 3 andere ritten in de top 4.

Ook reed Soler mee in de Tour, maar in de 16e etappe naar Foix kwam hij buiten tijd aan. "Die opgave pikt nog altijd. Ook waren we als ploeg niet goed in de Tour. Dat heeft ons duidelijk geraakt, maar het is geen excuus. We moeten nog harder werken", aldus Soler.

2023 zal er gelijkaardig uitzien voor Soler. Hij zal proberen ritten te winnen in rittenkoersen en Tadej Pogacar proberen bij te staan in de Tour de France: "We hebben het team om te winnen. Jumbo-Visma heeft zich versterkt, maar wij ook. Onze ploegen zijn de favorieten en het is aan hen om de verantwoordelijkheid te dragen om opnieuw te winnen."