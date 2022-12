Tom Pidcock sprak ook dit weekend een woordje Nederlands: de 'slimste van de Grote 3' vindt de dagen donker

Tom Pidcock en zijn Nederlands: het is een randverhaal dat dit seizoen leeft in de marge naast de cross. Ook het voorbije weekend was dat zo.

Sinds Tom Pidcock verkondigde dat hij Nederlands aan het leren is, wordt hem haast in elke cross wel gevraagd naar zijn Nederlands woord van de dag. Dat gebeurde ook in het afgelopen weekend en dat leverde leuke en ludieke antwoorden op.

Zaterdag in Boom was zijn Nederlands woord van de dag 'donker'. "Het zijn tegenwoordig donkere dagen", voegde Pidcock er in het Engels aan toe. Daar kunnen we niets tegen inbrengen: vooral 's avonds is het snel donker, eigen natuurlijk aan de winterperiode.

DE KLEINSTE MAAR DE SLIMSTE

Zondag kwam Pidcock dan met een mooi Nederlands relaas, verwijzend naar het feit dat het de eerste keer was dat de 'Grote Drie' dit seizoen aan de start stonden van een veldrit. "De 'Grote Drie'? Ik ben de kleinste van de drie, maar ik ben de slimste", kon er bij de wereldkampioen veldrijden een lachje vanaf.