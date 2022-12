Italiaan gaat na twaalf jaar stoppen als voorzitter van rennersvakbond CPA

Na twaalf jaar gaat de rennersvakbond CPA een nieuwe voorzitter krijgen. Het is zo dat de Italiaan Gianni Bugno zijn afscheid heeft aangekondigd.

Bugno bevestigde dat aan de Italiaanse krant La Gazzetto dello Sport. "Ik ben nooit een voorzitter geweest die zijn wil heeft opgelegd aan anderen. Ik heb voor meer democratie in de beweging gezorgd", blikt hij terug op zijn periode aan het hoofd van CPA.

VEILIGHEID BLIJFT BELANGRIJK THEMA

In die twaalf jaar focuste de vakbond specifiek op het creëren van meer veiligheid in de koers. Tegelijkertijd kreeg het onder het beleid van Bugno veel kritiek omdat het daar nog niet ver genoeg in zou staan. Het blijft alvast een punt waarop het wielrennen nog dient te verbeteren.

De 58-jarige Italiaan kreeg vier keer een mandaat om de CPA te leiden. De volgende weken moet dus duidelijk worden wie zijn opvolger kan worden.