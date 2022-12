Opnieuw prijs voor Remco Evenepoel: hij ontvangt het Vlaams Sportjuweel

Remco Evenepoel kan nog een prijs in zijn kast zetten. Hij heeft het Vlaams Sportjuweel gewonnen.

Het boerenjaar van Remco Evenepoel leverde al heel wat prijzen op. Hij won al de Nationale Trofee voor Sportverdienste, de Vlaamse Reus, de Flandrien van het Jaar, de Kristallen Fiets en de Vélo d'Or. Daar kon hij nog een prijs aan toevoegen.

Evenepoel won ook het Vlaams Sportjuweel. Die prijs wordt uitgereikt door de Vlaamse overheid en bekroont daarmee een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Evenepoel klopte Lotte Kopecky en Emma Plasschaert.

In 2022 won Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en de wereldtitel. Hij volgt de Red Lions op.