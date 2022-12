Tom Pidcock over internationalisering van het veldrijden: "De grootste wedstrijden naar andere landen brengen"

Het veldrijden wil verder internationaliseren. Tom Pidcock vindt dat de grootste crossen daarvoor gebruikt moeten worden.

"Het is mooi om wereldbekermanches buiten België en Nederland te rijden en om zo de sport aan een ander publiek te laten zien", vertelde Tom Pidcock voor de camera van Flanders Classics. "In andere landen is er weinig belangstelling voor cyclocross. Mensen halen er hun neus voor op, maar ik denk dat de sport kan groeien door in die landen met de grootste wedstrijden, de wereldbeker, en de rijders af te komen."

Pidcock vindt wel dat de wedstrijden in België en Nederland moeten behouden blijven: "Het is het hart van de sport. Anderzijds zijn er ook de internationale wedstrijden en hoe meer we de sport kunnen doen groeien en de sport internationaal kunnen maken, hoe hoger het plafond dat het veldrijden kan bereiken."

Momenteel is Pidcock als Brit de regerende wereldkampioen. Hij beseft de waarde daarvan: "Hopelijk kan ik mensen buiten België en Nederland inspireren om ook te beginnen met crossen."