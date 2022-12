Alejandro Valverde wielerprof af maar blijft gewoon trainen bij Movistar: "Ik beleef er meer plezier aan dan vroeger"

De liefde voor de fiets is nog altijd niet bekoeld voor ex-wielerprof Alejandro Valverde. Bij Movistar is de Spanjaard nog altijd welkom om mee te trainen.

Op zijn 42ste heeft Valverde dan toch een punt gezet achter zijn carrière als profrenner. Aan Marca vertelt de wereldkampioen van 2018 dat hij het fietsen blijft onderhouden en dat doet hij bij zijn voormalige ploeg Movistar. "Je moet blijven trainen. Dat je bij je ploegmaats van weleer bent, dat je ziet wie beter of slechter is, dat je met hen uitgaat: dat is voor mij ook de moeite om in vorm te blijven."

NIET MEER KIJKEN NAAR WATTAGES

Als Valverde als prof bijzonder graag trainde, houdt het ook steek dat de wielerkampioen daar niet abrupt afscheid wil van nemen. "Ik beleef er zelfs meer plezier aan dan vroeger. Ik kijk niet langer naar de wattages, alleen naar het feit of ze me kunnen lossen of niet."

Overigens laat El Imbatido zich positief uit over de nabije toekomst van Movistar. "Ik heb het gevoel dat het voor iedereen een geweldig jaar gaat worden."