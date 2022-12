Bekend waar Fernando Gaviria zijn debuut gaat maken voor zijn nieuwe ploeg

Fernando Gaviria heeft weer een nieuwe ploeg en het is ook al bekend in welke wedstrijd zijn debuut eraan komt.

Na zijn passage bij Quick.Step en vier jaar bij UAE is opnieuw het moment gekomen voor de sprinter om andere oorden op te zoeken. Gaviria heeft een contract van één jaar getekend bij Movistar. In de Ronde van San Juan trapt de Colombiaan het seizoen op gang.

Dat heeft de 28-jarige renner verkondigd in een filmpje voor de organisatie van de Argentijnse rittenkoers. "Beste mensen uit San Juan, ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik mijn seizoen in een nieuwe ploeg zal beginnen in jullie land. De Ronde van San Juan is een mooie koers, waar ik al veel vreugde mocht ervaren."

EERSTE KEER IN MOVISTAR-SHIRT

Op 22 januari 2023 zal Gaviria dus voor het eerst in het shirt van Movistar te zien zijn. Die dag zal immers de eerste rit gereden worden in de Ronde van San Juan, dat na twee afgelaste edities door corona terugkeert op de wielerkalender. De rittenkoers duurt tot en met 29 januari. Gaviria zal bij zijn nieuwe ploeg op zoek gaan naar opnieuw meer successen, nadat hij in 2022 moest stellen met twee zeges.