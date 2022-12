Was Jumbo-Visma te dominant in de Tour dit jaar?: "Niet iedereen was blij met die ritzege van Laporte"

Jumbo-Visma won in de Tour maar liefst zes ritten en pakte ook nog eens drie truien.

Het was de helemaal de Tour van Jumbo-Visma dit jaar. De Nederlandse ploeg won maar liefst zes ritten, pakte met Vingegaard het geel en de bollen en Wout van Aert pakte het groen. Het domineerde gewoon de Tour.

Dat ook 'knecht' Christophe Laporte nog eens een rit won, was er bij veel mensen uit het peloton te veel aan. "In de Tour waren we dusdanig dominant dat niet iedereen in het peloton het leuk vond. Niet iedereen was blij met die ritzege van Laporte", zegt ploedleider Grischa Niermann bij WielerRevue.

"Op de Champs-Élysées lieten we het wel lopen en zei men dat we een dikke nek hebben door niet te sprinten. Als Wout die slotrit ook nog had gewonnen, was het ook niet goed geweest", zegt Niermann nog.