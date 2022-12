🎥 Nooit te oud om te leren: Daryl Impey (38) sleutelt nog aan zijn afdalingen en geeft enkele belangrijke tips voor iedereen

De Zuid-Afrikaan is al wat ouder maar wil toch nog altijd verbeteren.

Daryl Impey is er intussen al 38 maar rijdt volgend jaar nog altijd rond in het peloton. Toch voelt de Zuid-Afrikaan dat hij nog ruimte heeft voor verbetering. Impey vond dat zijn afdalingen steeds slechter werden de afgelopen jaren en zijn team organiseerde een speciale training.

De Spanjaard Oscar Saiz, een voormalige mountainbiker en downhiller, zakte af voor een daaltraining. Want volgens Impey is koersen niet alleen snel rijden op het vlakke of bergop, maar ook in een afdaling.

In de video worden ook nog enkele tips gegeven aan iedereen die beter wil afdalen. Een van de tips is bijvoorbeeld om niet met je hiel naar beneden af te dalen, maar met je tenen naar beneden.