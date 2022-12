Lotto Dstny rijdt de Giro niet: wie kan zijn plaats innemen?

Lotto Dstny heeft ervoor gekozen om in 2023 de Giro d'Italia niet te rijden. Daardoor komt een extra wildcard voor de andere teams vrij.

Na 3 mindere seizoen degradeerde Lotto Dstny uit de WorldTour. De resultaten waren in 2022 wel goed genoeg, waardoor de ploeg voor alle WorldTour-wedstrijden in 2023 een wildcard kreeg. Al zeiden ze voor Giro d'Italia af. Daardoor komt een plekje vrij. In totaal kan organisator RCS 4 wildcards uitdelen.

TOTALENERGIES

TotalEnergies kan op beide oren slapen. Het Franse team kreeg net als Lotto Dstny een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden. Dus ook voor de Giro. Voorlopig hebben ze nog niet afgezegd, maar er zijn geruchten dat ook zij zouden afzeggen.

EOLO-KOMETA

Eolo-Kometa moet hopen op de goodwill van organisator RCS, maar dat lijkt een formaliteit. De ploeg werd in 2021 een profploeg en sindsdien zijn de mannen van Alberto Contador en Ivan Basso er al elke keer bij geweest.

BARDIANI CSF-FAIZANE

Net als voor Eolo-Kometa lijkt ook Bardiani CSF-Faizane zeker van een wildcard te zijn. Het Italiaanse team doet al sinds 1982, van 2009 uitgezonderd, onafgebroken mee. Er zou al veel moeten gebeuren dat Bardiani in 2023 geen wildcard krijgt.

ISRAËL-PREMIER TECH

Afgelopen seizoen degradeerde Israël-Premier Tech uit de WorldTour. Ze kregen nog het vangnet van de wildcards voor de eendagswedstrijden binnen de WorldTour, maar voor de Giro moeten ze hopen op de goodwill van de organisatie. Met de afzegging van Lotto Dstny is de kans op deelname wel wat groter geworden. Hun belangrijkste tegenstander zal Q36.5 zijn.

Q36.5

Ten slotte is er ook nog Q36.5, uit Team Qhubeka voortkomend. Vanaf 2023 willen ze weer een stap hogerop zetten. Ze haalden een aantal interessante renners zoals Jack Bauer en Gianluca Brambilla. Ook telt de ploeg 7 Italianen. Op die manier hopen ze RCS wat extra te paaien. Met Vincenzo Nibali in de enthourage hebben ze nog een extra troef.