'Lotto Dstny rijdt in 2023 niet elke grote ronde'

Lotto Dstny zal in 2023 niet aan elke grote ronde deelnemen. Dat heeft Het Laatste Nieuws gemeld.

Op het einde van 2022 was het definitief. Lotto Soudal (vanaf 2023 Lotto Dstny, red.) zakte uit de WorldTour, maar kreeg wel een automatische wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden. Zo hebben ze in 2023 startrecht in alle WorldTour-wedstrijden. Al is het geen verplichting om elke keer aan de start te staan.

Lotto Dstny kan dus keuzes maken en volgens Het Laatste Nieuws deden ze dat al. De ploeg zou in 2023 de Giro links laten liggen. Wel zullen ze aan de start van de Tour en de Vuelta staan. De ploegleiding vindt de ploeg nog niet matuur genoeg om in hetzelfde seizoen 3 grote rondes te rijden.

In de plaats van de Giro kiezen de ploeg voor kleinere koersen zoals de Vierdaagse van Duinkerke. Ze denken daar gemakkelijker punten te sprokkelen.

Naast de Giro zal Lotto Dstny ook geen Tirreno-Adriatico rijden, net als de Ronde van het Baskenland. Eerder was al bekend dat ze de Tour Down Under niet zullen rijden.