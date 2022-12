Remco Evenepoel spreekt zijn ambitie voor de Giro uit: "Het stelselmatig bekijken"

De Giro is een van de grote doelen in 2023 voor Remco Evenepoel. Ook heeft hij zijn ambities uitgesproken.

Na de Vuelta is de Giro de volgende grote ronde die Remco Evenepoel zal rijden. Eerder had hij al enkele cruciale etappes verkend. Bij Het Laatste Nieuws sprak hij voor het eerst zijn ambities uit.

“Na mijn vorige deelname is vooral het missen van de roze trui met een paar seconden blijven hangen", aldus Evenepoel. "Ik hoop volgend jaar wel eens een dag in het roze te rijden. 1 dag is trouwens genoeg, de laatste."

"Het zal alleszins lastig worden", ging Evenepoel verder. "Vooral de laatste week dan. Het wordt zaaks om goed met de krachten om te springen."

Voor specifieke klassementsambities zal Evenepoel het stelselmatig aanpakken: "Eerst een ritzege, dan top 5. Daarna vooral dan het podium. Als ik een ritzege pak en op het podium gebruik, zal ik al heel tevreden zijn."