Remco Evenepoel verkent enkele sleutelritten van de Giro

Remco Evenepoel heeft al enkele Giroritten bekend. Dat deelde hij op Strava.

Eerder deze week maakte Remco Evenepoel bekend dat hij in 2023 de Giro en niet de Tour zal rijden. Hij maakte dat nieuws vanuit Italië bekend.

Het was niet toevallig dat hij in Italië was, want hij verkende er enkele sleutelritten van de Giro. Zo verkende hij het venijnige middenstuk van de 6e rit met start en aankomst in Napels (156 km). Een dag later verkende hij een deel van rit 7. Dat is een bergetappe van 218 km naar Campo Imperatore.

Nog een dag later verkende Evenepoel de 18,4 km lange openingstijdrit van Fossacesia Marina naar Ortona. In de namiddag reed hij nog een deel van rit 8. Dat is een verraderlijke rit van Terni naar Fossombrone van 207 km. Tot slot verkende Evenepoel afgelopen zaterdag rit 9 van Savignano sul Rubicone naar Cesena. Dat is een tijdrit van 33,6 km.