Van Baarle over toekomstige samenwerking met Van Aert: "Meer kans op een zege in de Ronde of Roubaix, maar hetzelfde geldt voor Wout"

Dylan van Baarle maakt de overstap van INEOS Grenadiers naar Jumbo-Visma.

Dylan van Baarle (30) komt de klassieke kern van Jumbo-Visma volgend jaar nog wat versterken. Van Baarle was dit jaar de sterkste in Parijs-Roubaix, zijn toekomstige ploegmaat Wout van Aert werd tweede.

De twee willen volgend jaar allebei in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix zegevieren. Kan dat wel binnen dezelfde ploeg? “Ik kan het in elk geval goed vinden met Wout. We zitten in dezelfde sterke ploeg en daar moeten we allebei gebruik van maken", zegt de Nederlander bij Sporza.

Maar wie wordt dan de kopman bij Jumbo-Visma? "We hebben ook nog niet besproken of we met een absolute kopman aan de start van de klassiekers zullen staan. Met Wout in de ploeg heb ik meer kans op een zege in een van die twee klassiekers, maar hetzelfde geldt voor Wout."