Patrick Lefevere: "Als Belgen wilden we Evenepoel natuurlijk pushen om de Tour te rijden, maar geen stappen overslaan"

In 2023 staat de Giro op het programma voor Remco Evenepoel, in 2024 de Tour.

Er werd lang gespeculeerd over welke grote ronde Remco Evenepoel in 2023 zou rijden, maar uiteindelijk is aan het plan vast gehouden om de Giro te rijden en pas in 2024 naar de Tour te trekken.

"Het zou niet erg slim van ons zijn geweest om niet naar de atleet te luisteren. Als je op hoog niveau sport, kun je de sporter niet in een richting duwen die hij niet wil. Op papier zijn wij de baas, maar we gaan aan tafel en overleggen, we wegen de voor- en nadelen af en dan beslissen we", zei Lefevere bij RTBF.

De Tour in 2023 werd zeker overwogen, maar er werd toch voor de Giro gekozen. "Als Belgen wilden we hem natuurlijk pushen om de Tour de France te rijden. Als vierde eindigen in de Tour zou iets fantastisch kunnen zijn, maar mensen zouden dan meteen zeggen 'de Tour is iets anders dan de Vuelta'."

"We wilden geen stap in de ontwikkeling overslaan. Dus zeiden we tegen onszelf dat we eerst de Vuelta gingen doen, dan de Giro en dan de Tour de France. Je moet stap voor stap gaan", zegt Lefevere nog.